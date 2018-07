Cabeleireiro é vítima de bala perdida na zona Sul de SP Um cabeleireiro morreu depois de ser atingido por um tiro em uma perseguição policial no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, na tarde de sábado, 26. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Severino Paulo de Oliveira Filho, de 49 anos, estava na varanda do salão quando foi atingido. O projétil teria atravessado o braço da vítima e acertado o coração.