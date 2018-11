Ao perceber que dois homens, com o uso de uma escada de alumínio, tentavam invadir a varanda do imóvel, Costa reagiu e foi baleado duas vezes, no peito e no braço direito, morrendo no local. A dupla, sem levar nada, segundo testemunhas teria fugido em um Gol preto em direção à avenida São Miguel. O caso foi registrado na delegacia local.