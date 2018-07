Cabeleireiro morre após ser agredido em boate no Rio O cabeleireiro Luiz Antônio de Jesus, de 49 anos, morreu às 15h desta terça-feira, dois dias após ser agredido dentro de uma boate em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Ele estava internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na zona oeste.