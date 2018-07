Cabezas de Cera encerram Rec-Beat

O trio mexicano Cabezas de Cera encerra hoje, no Sesc Pompeia, a versão paulistana do festival Rec-Beat, o Pompeia.Beat. Antes deles tocam os pernambucanos da Ska Maria Pastora, de Olinda. Em sua 15ª edição, o evento trouxe grandes novidades ao Cais da Alfândega, no Recife Antigo, entre elas duas bandas pernambucanas, A Banda de Joseph Tourton e Diversitrônica, que se apresentaram na segunda edição do festival em São Paulo, mais a sensacional dupla belga Madensuyu. Todos fazendo potente música instrumental tendo o rock como base.

Se o trio mexicano já provocou estranhamento tocando entre o Cidadão Instigado e a fusão da banda Eddie com a Orquestra Contemporânea de Olinda, no palco mais moderno do carnaval do Recife, a programação da noite de hoje também cria um curioso contraste. Ambas as atrações têm em comum apenas o fato de fazerem música instrumental, mesclando gêneros, com algo de jazz.

A Ska Maria Pastora é uma banda com pouco tempo de experiência e não tocou no Rec-Beat, mas em outro palco do carnaval recifense. Influenciada pelo lendário grupo jamaicano Skatalites, que surgiu na década de 1960, a banda olindense foi criada em 2008. Seu som encontra afinidades entre o frevo e o ska jamaicano, com ingredientes de outras fontes afro-caribenhas nas guitarras e nos metais (ouça no www.myspace.com/skamariapastora1). Tocando temas próprios ou clássicos carnavalescos como Hino dos Batutas de São José e Madeira Que Cupim Não Rói, eles têm uma atitude jazzística e o resultado é irresistivelmente dançante.

Os Cabezas de Cera vêm da Cidade do México e fazem algo que provavelmente nunca se ouviu por aqui. É difícil definir o som do trio formado por Mauricio Sotelo (cordas), Francisco Sotelo (bateria e percussão) e Ramsés Luna (sopros). Seus instrumentos não são nada convencionais. Atendem por nomes como charrófono (uma mistura de cítara indiana com guitarra), chapman stick (outra espécie de guitarra) e jarana prisma (inspirado na tradicional jarana mexicana). "São peças únicas feitas por mim sempre usando metais como ferro e cobre", conta Francisco Sotelo, que tem o maior cuidado com suas criações.

Quanto ao estilo da banda, Mauricio Sotelo diz que realmente é difícil de se colocar um rótulo. Eles atacam em diversas frentes formando um painel às vezes caótico, com programações eletrônicas, improvisos jazzísticos, erudição, atitude roqueira, ruídos e referências à música tradicional mexicana. "Somos da Cidade do México, então nossa música é um reflexo da diversidade urbana, com toda espécie de influência", diz Mauricio Sotelo. Na apresentação de hoje, o trio executa peças de seus cinco CDs (sendo um duplo) e um DVD que estarão à venda por preços entre R$ 15 e R$ 20.

O repórter viajou a convite da organização do evento