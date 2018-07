Cabo Bruno quer deixar prisão ainda hoje, diz advogado O ex-policial militar Florisvaldo de Oliveira, conhecido como Cabo Bruno, deve deixar ainda nesta quinta-feira o presídio de Tremembé, na região do Vale do Paraíba em São Paulo. O indulto pleno foi concedido na quarta-feira pela 2ª Vara de Execuções de Taubaté, também no interior do Estado, conforme informação do Tribunal de Justiça.