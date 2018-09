Cabo da PM é morto por assaltantes na zona norte do RJ O cabo Laerte Bernardo dos Santos, lotado no 6º Batalhão da Polícia Militar (PM), foi morto ontem, por volta das 19h30, ao ser abordado por assaltantes em frente a uma lanchonete na Rua Desembargador Isidro, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro.