Cabo da PM é preso suspeito de 5 mortes na Paraíba

Segundo o coronel da PM José de Almeida Rosas, o cabo foi preso em São Bento, quando estava em serviço no 12º Batalhão, durante cumprimento de mandado de prisão temporária. Após depoimento na delegacia, onde permaneceu calado, o policial foi levado para a prisão do 3º Batalhão da PM, onde está à disposição da Justiça.

As investigações começaram há cerca de dois meses, a partir de denúncia de uma das vítimas, que fingiu estar morta e conseguiu escapar, segundo o coronel. As mortes começaram em agosto do ano passado, sempre da mesma forma. O cabo, em uma moto, abordava a vítima para contratar o serviço sexual e depois a levava para um terreno baldio, perto da rede férrea de Patos. A vítima era baleada nas costas.

A PM vai abrir processo administrativo para que o policial, há cerca de 20 anos na Polícia Militar, possa se defender. Caso as denúncias sejam confirmadas, ele poderá ser excluído da corporação, segundo o coronel.