Cabo da PM morre em assalto no Guarujá-SP O cabo da Polícia Militar Oziel Magalhães de Lima e um amigo, identificado como Alan Wiliam de Sena, foram atingidos por vários tiros na noite de ontem durante uma suposta tentativa de assalto no Guarujá, litoral sul paulista. Segundo o boletim de ocorrência, o cabo, que estava afastado do trabalho por motivo de doença, participava de um pagode com amigos quando dois homens em uma moto se aproximaram e anunciaram o assalto. Oziel teria reagido. Ele e Alan foram baleados, mas o colega do PM sobreviveu. Uma moto sem placas foi abandonada no local. Três homens foram detidos minutos depois pela PM e a participação deles no caso está sendo apurada. A carteira das duas vítimas e a arma do policial teriam sido levadas pelos suspeitos. O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte).