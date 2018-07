Cabo da PM tenta evitar assalto e morre em Carapicuíba O cabo Fredson Vicente Barbosa, de 41 anos, foi morto, com um tiro no abdômen, às 19h40 de ontem, ao tentar evitar um assalto no interior da loja do Supermercado Dia localizada na Avenida Governador Mário Covas, no Jardim Pignatari, em Carapicuíba, região oeste da Grande São Paulo.