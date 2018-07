Cabo de energia se rompe e incendeia carro em SP

Uma equipe da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou a rua Coriolano entre as ruas Caio Graco e Vespasiano. Segundo a assessoria de imprensa da Eletropaulo, a forte chuva que atingiu parte da capital, mesmo que num pequeno espaço de tempo, causou queda de árvore e de galhos sobre a fiação. Desde as 12h30, há ruas sem energia nas regiões do Itaim Bibi, Pinheiros, Alto da Lapa, e Jardins. Não há previsão do restabelecimento total de energia nestas ruas.

No caso do transformador, o processo de restabelecimento da energia é mais demorado, pois a primeira equipe da Eletropaulo vai para o local, constata que o problema é no transformador e tem de acionar uma segunda equipe, que traz a nova peça em um caminhão, para então iniciar o reparo.