Cabo diz que era o alvo de tiro que matou cinegrafista O cabo Gomes, do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que participou da ação, hoje pela manhã, na favela do Antares, em Santa Cruz, zona oeste do Estado, disse que ele era o alvo do tiro que matou o cinegrafista da TV Bandeirantes Gelson Domingos. "Muito abalado, afirmou: "O tiro que pegou o Gelson era para mim".