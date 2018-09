Cabo é preso por comandar grupo de extermínio em MG Um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, suspeito de comandar um grupo de extermínio na região metropolitana de Belo Horizonte, foi preso hoje por policiais civis no município de São José da Lapa (MG). De acordo com as investigações, Rodnei Balbino Leonardi, conhecido como "Robocop", estaria envolvido, desde 2004, com a morte de 21 pessoas na cidade e no município de Vespasiano. As vítimas teriam sido assassinadas por causa de dívidas ou por pertencerem a bandos rivais.