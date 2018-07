Cabo e soldado do Exército morrem durante treinamento O Exército abriu inquérito para apurar a morte ontem à tarde do cabo Lima Leite e do soldado Diego José, ambos de 21 anos, durante um treinamento em uma base militar do Comando do 6º Distrito Naval em Ladário, em Mato Grosso do Sul. Os dois militares, pertencentes ao 17º Batalhão de Fronteira do Exército de Corumbá, próximo da divisa com a Bolívia, passaram mal e desmaiaram durante o esforço físico aplicado no treinamento. Mesmo levados para o Hospital Naval de Ladário, Lima e Diego não sobreviveram a uma parada cardiorrespiratória.