Cabo rompido fica em ferrovia, esclarece Telefônica A empresa Telefônica esclareceu que o cabo de fibra ótica rompido hoje, que deixou moradores de 11 cidades da Alta Paulista, em São Paulo, sem telefone fixo durante parte do dia, fica ao lado de uma ferrovia, e não da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, como informado anteriormente. Segundo a Assessoria de Imprensa da Telefônica, há obras no trecho da ferrovia entre Marília e Garça e uma retroescavadeira atingiu o cabo. As cidades afetadas foram Adamantina, Dracena, Tupi Paulista, Parapuã, Panorama, Pacaembu, Osvaldo Cruz, Lucélia, Junqueirópolis, Flórida Paulista e Ouro Verde. Técnicos da Telefônica passaram a manhã consertando o cabo. À tarde, o serviço foi restabelecido e os telefones fixos da região da Alta Paulista voltaram a funcionar.