Cabral admite erro ao chamar bombeiros de 'vândalos' O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), admitiu hoje que errou ao chamar os bombeiros de vândalos, ao referir-se à manifestação realizada por cerca de 440 oficiais que culminou na invasão do Quartel Central da Corporação no último dia 3. "Eu errei quando chamei eles de vândalos. Eles erraram, se comportaram mal (na invasão do quartel), mas é uma instituição muito querida da população. Estou fazendo meu mea-culpa. A anistia vai ao encontro desse desarmamento de espírito", disse ele, em entrevista à rádio CBN.