Cabral apela por fim de protestos na porta de sua casa O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), fez nesta segunda-feira, 29, um apelo para que os manifestantes parem de promover protestos nas imediações de sua casa, no Leblon, na zona sul da capital fluminense. "Eu não sou um ditador. Estou aberto ao diálogo, às manifestações. Agora, na porta lá de casa, eu faço um apelo do coração, como pai", disse, durante entrevista coletiva no Palácio Guanabara, sede do governo do Estado.