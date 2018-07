Cabral condena 'atrocidade' cometida por militares no Rio

O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), chamou de "atrocidade" a morte de três jovens do Morro da Providência. Detidos por militares, eles foram entregues a traficantes do Morro da Mineira, de uma facção rival. Em nota divulgada pelo governo estadual nesta segunda-feira, 16, o governador elogiou o trabalho da Polícia Civil, que pediu a prisão dos militares envolvidos. "A Polícia Civil atuou com firmeza no caso desses onze marginais que não honraram a farda do Exército Brasileiro. Eles estão apenas travestidos com a farda, portanto devem ser tratados como criminosos", afirmou Cabral, que está em viagem oficial à Alemanha. Veja também: Delegado diz que militar confessou ter entregado jovens no Rio Moradores protestam em frente sede do comando militar no Rio Justiça decreta prisão de militares que ocupavam morro no Rio Moradores queimam ônibus em protesto contra Exército no Rio Polícia quer prisão de 11 militares que ocupam morro no Rio Chefe da milícia da Favela do Batan se entrega no Rio O governador disse esperar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Defesa, Nelson Jobim, acompanhem o caso. "Temos que agir dentro da lei. Não é porque alguém tem a farda que deve ser protegido. É como agimos em relação a soldados e oficiais da PM que cometem desvios", comparou. Segundo a nota, para o governador, a conduta dos militares envolvidos não corresponde à reputação da Força. Cabral ressaltou que o Exército é "uma instituição honrada, que merece todo o apreço do povo." O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, afirmou nesta tarde que o episódio envolvendo militares na morte de três jovens no Morro da Providência comprova que o Exército não está preparado para atuar na Segurança Pública. "Se a Polícia Militar, que vive esse problema diuturnamente há 200 anos, tem suas mazelas, uma corporação que começou a fazer isso há pouco tempo já incorrer num problema desses é uma demonstração disso", afirmou Beltrame. "É, no mínimo, um momento de retomar uma série de conceitos, rever muitas coisas", disse. Para Beltrame, o episódio mostra que a solução para a redução da criminalidade está no fortalecimento das polícias e não no emprego das Forças Armadas como uma solução milagrosa. Para ele, a melhor contribuição do Exército seria o fornecimento de equipamentos, não de soldados. "Nós precisamos de logística, de equipamentos. Ninguém melhor do que as polícias Civil e Militar para lidar com os problemas costumeiros que nós temos aqui." O secretário já havia criticado o projeto Cimento Social - que está sendo empreendido na Providência pelo Exército a partir de um projeto do senador Marcelo Crivella (PRB), pré-candidato a prefeito - quando esteve na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, em Brasília, em maio. Ele questionou a falta de clareza do objetivo da obra e a permanência do Exército na favela. Beltrame sempre resistiu ao emprego das Forças Armadas no patrulhamento ostensivo de ruas e de favelas dominadas pelo tráfico de drogas, mesmo quando essa hipótese chegou a ser levada pelo governador do Rio ao governo federal. Sérgio Cabral tomou posse em 2007, em meio a uma onda de ataques de traficantes, pedindo as Forças Armadas nas ruas. Recebeu a Guarda Nacional. O secretário lembrou que um policial passa por oito meses de preparação para o patrulhamento ostensivo, o que não acontece com recrutas e soldados do Exército. "Não será um soldado do Exército que irá resolver o problema. Na minha concepção, a segurança pública dos estados, não só do Rio, passa indiscutivelmente pela valorização dos seus policiais", afirmou Beltrame. "A preparação dos soldados do Exército pode até ser maior do que a da PM, mas a da PM é específica para a ostensividade. Um soldado do Exército não tem um compromisso com a comunidade. Existe uma diferença muito grande." Segundo o secretário, a melhor contribuição das Forças Armadas seria fornecer equipamentos, não soldados. Beltrame lembrou que enviou às Forças Armadas em 2007, pouco antes do Pan, uma lista com pedidos como o empréstimo de carros blindados. "Tudo o que solicitamos eles disseram que não tinham condição de alcançar e nós respeitamos", afirmou Beltrame. Atualizado às 19h25