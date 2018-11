Cabral confirma 25 mortos e 10 desaparecidos no Rio O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), confirmou 25 mortos e dez desaparecidos em consequência das chuvas no Estado. Ele pediu aos moradores que não saiam de casa ou dos lugares onde se encontram e evitem transitar pelas ruas. "Está chovendo no Rio em um dia o que chove em um mês", afirmou. Ele disse que "possivelmente" decretará estado de emergência.