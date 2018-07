Cabral conversa com Dilma sobre operação na Rocinha O governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), conversou hoje pela manhã, por telefone, com a presidente Dilma Rousseff, sobre a ocupação das favelas da Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu pelas forças de segurança na madrugada deste domingo.