Cabral critica ocupação de professores na Câmara O comandante-geral da Polícia Militar fluminense, coronel Luís Castro, disse na tarde deste domingo, 29, que não considerou truculenta a ação da polícia que retirou um grupo de cerca de 150 professores da rede municipal do plenário da Câmara de Vereadores do Rio, no fim da noite de sábado, 28.