Cabral defende ação da PM em protesto no Rio O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), defendeu a atuação da Polícia Militar nessa segunda-feira, 07, no enfrentamento dos distúrbios provocados por manifestantes que atacaram a Câmara de Vereadores do Rio e depredaram lojas e bancos na Cinelândia e áreas adjacentes no Centro da cidade, após uma passeata de professores em greve.