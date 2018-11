Cabral defende legalização do jogo no País O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), defendeu hoje a existência do jogo legalizado no País durante um evento para doação de ambulâncias e vans para instituições beneficentes. Os veículos foram comprados por meio de uma parceria entre a organização não-governamental (ONG) Riosolidario e a Loteria do Rio (Loterj).