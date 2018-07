Cabral desapropria barcas para travessia Rio-Niterói O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), publicou hoje decreto desapropriando os dois catamarãs da empresa Transtur para auxiliar no transporte de passageiros entre a capital fluminense e Niterói. Em nota, o governo afirmou que o principal objetivo da desapropriação do Jumbo Cat I e Jumbo Cat II "é melhorar o transporte entre Rio e Niterói, já que as embarcações aumentam a oferta para passageiros que fazem a travessia entre as duas cidades diariamente". Os catamarãs, que estavam parados no estaleiro Transnave desde 2008, são mais rápidos do que as embarcações da Barcas S/A.