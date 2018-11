Cabral: deslizamento é 'catástrofe humana e ambiental' O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), referiu-se ao deslizamento no Morro do Bumba, em Niterói, como uma "catástrofe humana e ambiental". Ele fez as observações depois de visitar o local, onde 50 casas construídas sobre um lixão desativado desabaram na noite de ontem. "Foi uma tragédia de dimensão brutal. Eu fiquei muito impressionado e as informações não são de boa perspectiva. A dimensão é de uma catástrofe humana e ambiental", declarou o governador.