Cabral deve comentar ocupação da Rocinha ainda hoje O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), está a caminho do centro de operações montado no 23º Batalhão da Polícia Militar fluminense, no Leblon, onde concederá entrevista coletiva à imprensa ao lado do secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, sobre a ocupação da Rocinha, ocorrida no fim da madrugada de hoje. Com o domínio da favela, anunciado desde as 6h deste domingo, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) buscam um ponto para hastear a bandeira do Brasil.