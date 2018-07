Cabral diz desconhecer mudanças na agenda do papa O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), afirmou nesta quarta-feira desconhecer possíveis mudanças na programação do papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no Rio por causa das manifestações programadas para ocorrer durante a visita. Uma das demonstrações está sendo convocada, via Facebook, para a porta do Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, em Laranjeiras, na segunda-feira, 22, onde Francisco, logo após a chegada, será recebido por Cabral.