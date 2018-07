Cabral diz que avaliará proposta de nova estrada Rio-SP O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), afirmou que vai avaliar a proposta de construção de uma nova rodovia ligando o Rio a São Paulo, feita pelo governador José Serra (PSDB). Ele contou que recebeu um telefonema de Serra na semana passada sugerindo o projeto. "Proposta vinda do governador Serra para mim é sempre bem-vinda, deixa eu dar uma olhada", afirmou hoje, em Londres, explicando que ainda não analisou os detalhes. "Só temos de analisar custo, viabilidade financeira, tem o projeto do trem-bala Rio-São Paulo." De forma geral, o governador acredita que qualquer iniciativa que aumente a ligação entre os dois Estados e fortaleça a região é positiva. Cabral afirmou que o vice-governador do Rio e secretário de Obras, Luiz Fernando Pezão, irá avaliar a obra. Segundo reportagem do jornal O Globo, a rodovia teria 135 quilômetros do lado fluminense e mais 135 quilômetros do lado paulista, com custo de R$ 3,1 bilhões. A estrada começaria na Rodovia Ayrton Senna e seguiria paralelamente à Via Dutra.