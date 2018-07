Cabral diz que candidatura de Pezão no RJ é 'irrevogável' A candidatura do vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, ao comando do governo do Estado no ano que vem é irrevogável, disse o governador Sérgio Cabral, um dos principais líderes do PMDB, que também disse acreditar na manutenção da aliança com o PT no Estado.