Cabral diz que manifestantes queriam 'gerar o caos' O governador Sergio Cabral (PMDB), ao comentar o confronto entre manifestantes e policiais na noite dessa segunda-feira, 12, em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo, disse que existe "uma tentativa de desgaste das forças públicas e das forças policiais preocupante para a democracia". Cabral afirmou que o grupo que se dirigiu ao palácio, depois de uma passeata no centro da capital, já chegou "mascarado, com a cara escondida, com rojões, com coquetéis molotov, com o desejo de confronto e de gerar o caos". Ele voltou a defender a ação da Polícia e afirmou que há cuidado por parte do Estado para evitar ao máximo o confronto.