Cabral diz que Nem será transferido para fora do RJ O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), disse que o líder do tráfico da Rocinha, Antônio Bonfim Lopes, o Nem, preso no fim da noite de ontem, e todos os demais criminosos que forem detidos durante a ocupação na comunidade - prevista para os próximos dias - serão transferidos para presídios federais fora do Rio. Em entrevista à rádio CBN, Cabral declarou que o trabalho de pacificação prosseguirá pelos próximos dias e fez um apelo para que os traficantes que ainda estão na favela se entreguem sem resistir.