Cabral e Jobim assinam acordo para ação do Exército no Alemão

A Força será integrada por oficiais do Exército e das polícias Civil e Militar. O acordo estipula as regras para a operação da Força e os limites geográficos de atuação de cada componente.

"Agora este espaço deixa de ser local do poder paralelo", disse Cabral, segundo nota do Ministério da Defesa. A assinatura do acordo ocorreu no posto de comando da Força, no Complexo do Alemão.

Até agora, o Exército fazia a proteção do perímetro do complexo. O patrulhamento e ocupação da área era função das autoridades estaduais, o que muda com a participação do Exército.

"Vamos demonstrar que não há incompatibilidade entre os direitos humanos e a segurança pública", afirmou Jobim.

A polícia ocupou o Alemão há quase um mês, com apoio de homens e veículos blindados das Forças Armadas, em resposta a uma onda de ataques a veículos e alvos policiais realizada pela facção criminosa que tinha uma fortaleza no conjunto de favelas.

(Por Hugo Bachega)