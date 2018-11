Cabral: Exército terá 2 hospitais de campanha no Rio O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), anunciou hoje que solicitou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e já obteve o reforço das Forças Armadas no resgate de corpos e no atendimento a sobreviventes dos estragos causados pelas chuvas no Estado. De acordo com Cabral, dois hospitais de campanha serão montados em São Gonçalo e homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica auxiliarão no resgate em meio aos escombros de deslizamentos.