Cabral lamenta mortes na região serrana e anuncia ajuda O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, anunciou neste sábado, medidas emergenciais de atendimento aos desabrigados pelas fortes chuvas que atingiram a região serrana do Estado. Em nota, o governador disse lamentar profundamente as mortes e determinou o reforço de homens e máquinas para ajudar na limpeza e remoção de destroços em Teresópolis, cidade mais atingida pelas chuvas da sexta-feira.