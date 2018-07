Cabral oferece ajuda à Prefeitura de Santa Maria-RS O governador do Estado do Rio, Sérgio Cabral, ofereceu ajuda à Prefeitura de Santa Maria (RS) para lidar com a tragédia causada pelo incêndio na boate Kiss, que matou 235 jovens na madrugada de domingo (27). "É um momento de muito sofrimento e solidariedade", afirmou Cabral, após participar de evento na fábrica da PSA Peugeot Citröen, em Porto Real (RJ).