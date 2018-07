Cabral pede para retirar projeto que muda impacto ambiental O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), entregou nesta quarta-feira ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Melo (PMDB), um ofício solicitando a retirada do projeto de lei 1860/2012, que mudava regras para exigência de estudos de impacto ambiental no Estado. De acordo com o governador, o projeto será "reavaliado".