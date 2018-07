Cabral promete investimento de R$ 100 mi em obras na região de áreas ocupadas

RIO - O governador Sérgio Cabral (PMDB) anunciou neste domingo a construção de 9 mil apartamentos na região das favelas ocupadas, com recursos do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. Para isso, o Estado contraiu empréstimo de R$ 100 milhões do Banco do Brasil para essas e outras obras.

Um dos locais que será desapropriado é a Refinaria de Manguinhos - a única refinaria privada do País. O terreno passará por um processo de descontaminação e deverá passar por obras antes de ser entregue à população. O governo ainda não sabe o que será feito ali. Cabral afirmou que a região será "completamente redefinida do ponto de vista urbanístico" nos próximos dez anos.

Segundo ele, a ocupação permitirá ao governo atuar com liberdade na investigação de denúncias de que alguns dos cerca de 2 mil apartamentos construídos recentemente com verbas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) estariam sendo ocupados por traficantes. Até agora, já foram identificados 15 imóveis onde as famílias foram expulsas pelo tráfico, mas o número pode chegar a 90.

Futuro. Até janeiro, duas UPPs serão instaladas na região. "A estratégia é não sair das comunidades. Não estamos fazendo uma ação efêmera. Essa é uma ação que tem um processo definitivo de presença das forças de segurança", afirmou o governador.