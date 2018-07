Cabral quer punir agente que se corromper para o tráfico A participação de policiais civis e militares no esquema de proteção da quadrilha liderada por Antônio Bonfim Lopes, o Nem, na Rocinha e no Vidigal, fez o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), cobrar punição para os agentes que se corrompem para o tráfico. O secretário de Estado de Segurança, José Mariano Beltrame, que confirmou que a ocupação das comunidades ocorrerá na madrugada de sábado, instou Nem a entregar todos os policiais a quem ele pagou propina nos anos em que dominou as duas favelas.