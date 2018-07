Cabral quer quebrar sigilo de manifestante Juristas questionam a legalidade do decreto do governador Sérgio Cabral (PMDB), publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de segunda-feira, 22, que cria a Comissão Especial de Investigação de Atos de Vandalismo em Manifestações Públicas (CEIV). De acordo com o parágrafo único do artigo 3.º, as operadoras de telefonia e provedores de internet "terão prazo máximo de 24 horas para atendimento dos pedidos de informações" do órgão.