Cabral revoga permissão à UPP para autorizar eventos O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), revogou resolução que permitia ao comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) autorizar ou não eventos artísticos, sociais e esportivos nas favelas pacificadas. Foi criado um grupo de trabalho com representantes da Casa Civil, Secretaria de Estado de Segurança e prefeitura para estabelecer as novas normas.