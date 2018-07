Cabral será cobrado sobre relação com empresário

A empreiteira Delta Construções S/A, de Cavendish, que perdeu a mulher e o enteado em acidente de helicóptero na noite da última sexta-feira, no litoral baiano, recebeu R$ 992,4 milhões em contratos com o governo do Rio durante o primeiro mandato de Cabral (2007-2010).

Até ontem, a administração estadual havia reservado R$ 241,8 milhões do orçamento deste ano em favor da Delta. Em comparação com os valores pagos durante a gestão de Rosinha Garotinho, antecessora de Cabral, a evolução do faturamento da empresa de Cavendish em contratos com o Estado do Rio cresceu 149%, segundo dados do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (Siafem). Os números referem-se apenas a obras realizadas diretamente pela Delta, sem a inclusão de contratos em que a empresa integra consórcios, como a reforma do Maracanã.

O governador é amigo de Cavendish e estava na Bahia para a comemoração de seu aniversário. Cabral, que após a tragédia se licenciou do cargo até o dia 26, viajara em avião emprestado pelo empresário Eike Batista.

"Tive satisfação em ter colocado meu avião à disposição do governador. Não tenho qualquer espécie de contrato de prestação de serviços com o governo e nem recebo pagamentos do Estado. Sou livre para selecionar minhas amizades, contribuir para campanhas políticas, trazer as Olimpíadas para o Rio, apoiar a implantação das UPPs e auxiliar a realização de diversos projetos sociais e culturais do Estado", disse. "Faço tudo com dinheiro do meu bolso e me orgulho disso", acrescentou Batista, em nota.

A viagem do governador foi revelada após o acidente com o helicóptero, que causou a morte de sete pessoas, entre elas a estudante Mariana Noleto, de 20 anos, namorada de um dos filhos de Cabral.