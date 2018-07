Cabral vai construir prisão para policiais em Gericinó O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), anunciou hoje que pretende construir até o final de 2012 uma unidade prisional para encarcerar policiais no Complexo de Gericinó, na zona oeste da cidade. O projeto foi anunciado após a divulgação de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça no telefone do tenente da PM Daniel Benitez, um dos acusados pela morte da juíza Patrícia Acioli. Preso no Batalhão Especial Prisional (BEP), que abriga policiais criminosos, ele foi flagrado encomendando cerveja e vodka a um amigo para uma festa na prisão.