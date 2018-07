Cabral: vítimas 'estão tendo toda a assistência' Somente 28 horas depois do acidente com o bonde de Santa Teresa, meio de transporte administrado pelo Estado do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral comentou o episódio, que deixou cinco mortos e 57 feridos. Em nota à imprensa, o governador lamentou "profundamente" e se solidarizou com as famílias das vítimas, que "estão tendo toda a assistência do Estado".