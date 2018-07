Caça A-29 da FAB cai em Mato Grosso do Sul; piloto morre Uma aeronave de caça da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu na manhã deste sábado a cerca de 10 quilômetros do aeroporto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, informou o Comando da Aeronáutica em comunicado divulgado em sua página na Internet.