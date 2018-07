Caça ao Oscar

É uma paisagem de cortar o fôlego, espetacular - a entrevista com Sérgio Rezende realiza-se no 26º andar de um hotel com vista para a Praia de Ipanema. O repórter brinca - um lugar tão bonito e, em vez de uma comédia bem romântica, você vai a São Paulo para fazer Salve Geral, um filme sobre o dia em que a cidade parou, em maio de 2006. Rezende sorri por trás dos óculos escuros. "É um defeito nosso" (ele engloba uma parcela significativa dos colegas cineastas brasileiros). "A gente só quer fazer filmes mostrando a maldita realidade." Quando se encontrou com o repórter do Estado, Rezende, diretor de filmes como Lamarca e Zuzu Angel, mas também Quase Nada e Onde Anda Você, havia sido recém-informado de que seu novo filme foi selecionado como representante do Brasil para pleitear uma vaga no próximo Oscar. Depois de Cidade de Deus e Ônibus 174, outro filme violento dará a cara do Brasil no Oscar. A entrevista começa por aí.

Assista ao trailer de ''Salve Geral''

Os gringos não têm sido muito receptivos a essa imagem violenta do Brasil. Quais as chances reais de Salve Geral no Oscar?

Não sou botafoguense para já entrar em campo achando que o time vai perder. Estou até numa situação curiosa, indo do Oscar (e ele acentua o A final, Oscár) para o Oscar (e aí acentua o O, Óscar). Guardo até hoje, foi o único elogio que emoldurei na minha vida, o texto que me enviou Oscar Niemeyer, depois de ver Lamarca. O melhor dessa indicação é que chega em boa hora, a duas semanas do lançamento (2/10). Salve Geral foi feito de maneira muito reservada. Filmamos em Paulínia, Campinas, São Paulo e até no Rio, set fechado para a imprensa. Não é muita gente que sabe da existência do filme. A indicação para o Oscar dá uma exposição bacana que ajudará no lançamento.

E por que o set fechado? Questões de segurança?

Não bem de segurança, mas o próprio tamanho do filme e a dificuldade de filmar em presídios, fazer cenas de ação nas ruas. A estrutura operacional nos levou à retranca, mas também havia um elemento-surpresa. Com exceção de Andréa (Beltrão), o filme não tem figuras muito conhecidas. A surpresa aqui é fundamental. Quem sabe do filme deve estar se perguntando: mas como eles vão mostrar o PCC?

Embora existam personagens negativos no lado do crime, as autoridades são sempre muito piores. Os primeiros pelo menos têm uma ética. Vão acusá-lo de simpatia pelo PCC. Você fez alguma negociação?

Absolutamente, não. Sempre escrevo o roteiro dos meus filmes, mas nunca sozinho. No caso de Salve Geral, escolhi a Patricia Andrade por ser jornalista e mulher. Desde que desenvolvi o conceito do filme, eu o via pelo ângulo das mulheres. Patrícia me ajudou muito, e como jornalista, fez um belo trabalho de investigação. A última revisão do roteiro foi minha, mas a investigação já estava feita, sem negociação.

O PCC e o dia em que São Paulo parou são panos de fundo. Como em Zuzu Angel, você conta aqui a história de uma mãe. Patrícia Pillar queria enterrar o filho, Andréa Beltrão quer salvar o filho que foi parar na cadeia...

Em todo filme há sempre a história e o tema. Uma história sobre futebol, quantos temas se pode tirar daí? Competição, companheirismo, amizade, lealdade, audácia, corrupção... Assim que comecei a desenvolver Salve Geral o tema que foi se delineando e me interessava é o do descontrole. O descontrole social, mas também outras formas de descontrole. O garoto não controla o carro no racha, provoca um acidente com morte e vai preso. A mãe não controla seus sentimentos, o próprio corpo, e se envolve com o Professor, uma liderança do PCC que cederá espaço para outra, mais violenta. O descontrole é onipresente.

Você diz que não quis fazer um filme pró-PCC, mas Salve Geral estreia dia 2 e o julgamento dos líderes da organização começa dia 1º. O garoto que acompanha o filho da protagonista vê na sigla "Paz, Justiça e Liberdade" um slogan revolucionário; o Professor tem grandeza; e culminando tudo tem o Eucyr de Souza posando como Buda no fim. Ele é a ordem no mundo em desequilíbrio...

Não pensei nessa ideia do equilíbrio no mundo descontrolado. Coloquei o Eucyr na posição de Buda para realçar o que ele representa para mim, o poder real. Lembra-se quando o governo de São Paulo dizia que não existiam facções nos presídios? A autoridade real é o Eucyr naquela posição. O julgamento? Você não vai querer dizer que a Justiça brasileira será manipulada pela estreia do meu filme. Não estou com essa bola toda e nem creio que o cinema seja tão influente. Quanto à simpatia... Meu filme tem uma protagonista, Andréa, e uma antagonista, a Ruiva, Denise Weinberg. Se quisesse ser simpático ao crime, não faria da Denise a antagonista que é. O que existe é uma diferença entre a autoridade, o Estado e o criminoso, cuja ética vira a sustentação do poder paralelo. Os políticos mentem, são corruptos e o que acontece? Nada. O criminoso saiu da linha traçada pelo próprio crime e sua execução é sumária. Que visão eu deveria adotar? Bandido bom é bandido morto? Nunca. O criminoso tem seus direitos, que o Estado não cumpre, com esses presídios em que ele vive como animal. Como diz o Professor, o PCC mudou isso, mas a mudança não se faz sem violência.