Caça ao tesouro em Bergamo

Entre prédios renascentistas, casas de parapeito de ferro batido e palazzos medievais, Bergamo abriga um impressionante acervo. Escondida em locais improváveis, dentro de mansões, igrejas e pequenos museus, uma infinidade de obras de arte se espalha por essa cidade na base dos Alpes Orobie, distante uma hora de carro ou trem de Milão.

"As pessoas visitam cidades medievais porque elas são belas, mas há muitas assim pela Itália", diz Guja Ajolfi, curador do Palazzo Moroni, museu instalado num palácio do século 17. "Bergamo é diferente porque tem arte por toda a parte."

De fato, a localidade conta com uma das maiores (e menos divulgadas) coleções de arte barroca e renascentista do país. Há vários exemplos próximos da Piazza Vecchia, coração e centro da Cittá Alta, parte medieval de Bergamo. Como os estuques barrocos e as tapeçarias flamengas e florentinas de Santa Maria Maggiore, igreja do século 12, com interior impressionantemente elaborado.

Parte do que há de melhor em termos de arte encontra-se no Palazzo della Ragione, que abriga uma exposição rotativa da coleção da Academia Carrara - quase 2 mil obras de mestres como Botticelli, Rafael e Bellini - enquanto a galeria passa por uma reforma que deve estar concluída no próximo ano.

Relíquias no caminho. A arte não está apenas nas ruas medievais da Cittá Alta. Descendo para a Cittá Bassa (pelo funicular ou pelo caminho de escadas de degraus de seixos e ruelas cobertas de hera), me surpreendi com uma obra de Lorenzo Lotto. O pintor renascentista nasceu em Veneza, mas viveu por mais de uma década em Bergamo.

Pendurada discretamente numa parede da Chiesa di Santo Spirito, igreja do século 16, estava uma das mais famosas pinturas de Lotto: Madonna con il Bambino e Santi, de 1521. Rebecca Stasko, dona de uma empresa turística local, explicou que o fato de a pintura estar ali era um exemplo de como Bergamo não dá valor ao que possui. "Como muita coisa que a cidade oferece, essas obras ficam sob a superfície."

Embora o visitante talvez tenha de ir à caça de alguns dos tesouros artísticos da cidade, ele não pode deixar de ver o imponente Teatro Donizetti, na Cittá Bassa. Construída no início do século 18, a sala de ópera foi mais tarde dedicada ao compositor Gaetano Donizetti, nascido em Bergamo. O teto com afrescos no auditório e as estátuas de compositores que enfeitam o saguão são destaques absolutos.

Tradição. Além de sua vocação artística, Bergamo oferece boas atrações ao ar livre. Os dois vales perto da cidade, Seriana e Brembana, têm mais de 160 quilômetros de área para esqui e alpinismo, com altitudes superiores a 2.700 metros.

Depois de um teste de resistência escalando a colina no Vale Seriana, participei de outra atração local: sua robusta cozinha, repleta de derivados de suínos, como salame, queijos dos Alpes e polenta, doce e salgada. Pedi a versão salgada, combinada com tallegio derretido e uma porção de cogumelos porcini salteados, no popular restaurante do Hotel Milano.

E, claro, massas: casoncelli, espécie de ravióli, e pizzoccheri, à base de grão sarraceno. Se esses nomes não lhe soam familiares é porque, quando se trata de cozinha, aqui reina a tradição.

Segundo Roberto Ianotta, proprietário do hotel, a maior parte dos clientes é da região - e eles preferem receitas típicas. Passei mais de duas horas provando os pratos preparados por Maria Tomasoni, a mãe de Roberto, de 81 anos, que dirige a cozinha. Enquanto apreciava a vista das montanhas, os muitos prazeres de Bergamo se fundiram em um só.

Saiba mais

Cuenca: Da estação Atocha, em Madri, o tempo de viagem até Cuenca em um trem AVE (de alta velocidade) é de 45 minutos, aproximadamente. A passagem custa € 38,40 por trecho. É possível também optar pelo trem regional, cujo tempo de viagem pode chegar a três horas. Nesses, o preço da passagem é de € 11,60.

Bergamo: A partir de Milão, pegue o trem na principal estação ferroviária da cidade, a Milano Centrale. O tempo de viagem até Bergamo é de 50 minutos. A passagem varia entre € 4,70 para a segunda classe e € 7,05 para a primeira.

Potsdam: A partir da estação Hauptbahnhof, em Berlim, pegue o trem urbano até Potsdam. O tempo de viagem é de cerca de meia hora. O tíquete custa desde € 2,10. Para economizar durante toda sua estadia vale comprar o Berlim Welcome Card, com preço fixo - peça um que atenda as linhas A, B e C.

Utrecht: Pegue o trem na estação central de Amsterdã e desça no centro de Utrecht em 40 minutos. O preço é de a partir de € 4 por trecho.

