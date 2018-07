Caça da FAB passa pela Marginal Tietê (SP) à noite

Transportada por uma carreta, com esquema especial de acompanhamento, a aeronave teve como destino o Campo de Marte, também na zona norte da cidade, onde passará por uma revisão. Em razão da pista do Campo de Marte não ser preparada para o pouso de um caça, o F-5 aterrissou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos.

A assessoria de imprensa da FAB afirmou que o procedimento é de praxe, mas não soube informar de qual cidade o caça saiu, se do Rio, Manaus (AM) ou Canoas (RS). Por volta das 2h15 desta madrugada, o Centro de Controle Operacional da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informava que o transporte havia ocorrido sem problemas e que a aeronave já estava no Campo de Marte.