Caça da receita O Italy foi ao sul da Itália em busca do coelho à caçadora (R$ 49) que acaba de entrar no cardápio. Cozida no vinho, a carne é servida com purê de batatas, como na Calábria. Outra novidade é o risoto de figo com ragu de cordeiro (R$ 54). R. Oscar Freire 450, Cerqueira César, 3167- 7489. 12h/ 15h30 e 19h/ 0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h). Cc.: todos.