Caça ilegal de rinocerontes desafia polícia sul-africana

A procura cada vez maior pelos chifres provém de uma falsa crença, difundida no extremo oriente, de que o "adorno" do mamífero pode curar o câncer e outras doenças fatais. Estima-se que o quilo do chifre de rinoceronte seja vendido por cerca de US$ 56 mil.

Anteontem, a Unidade de Investigações e Execuções da África do Sul prendeu o tailandês Punpitak Chunchom (foto) no aeroporto internacional O.R. Tambo, em Johannesburgo. As autoridades acreditam que o suspeito esteja ligado a uma quadrilha acusada de contratar prostitutas para contrabandear chifres de rinoceronte para fora do país.

Entre abril de 2010 e março de 2011, mais de 200 suspeitos de caça ilegal foram presos na África do Sul. Só neste ano, 341 rinocerontes foram mortos, de acordo com o jornal britânico The Guardian. O número deve ultrapassar os 400 até o fim do ano.