Caça turco cometeu 'clara quebra da soberania síria', diz porta-voz As forças de defesa área da síria tiveram que reagir imediatamente a um caça turco voando a 100 metros de altitude dentro do espaço aéreo da Síria, no que foi uma "clara quebra da soberania síria", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Johad Makdissi nesta segunda-feira.