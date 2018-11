Caçador é multado nos EUA por atrair urso com pão doce

Um caçador do Estado americano da Pensilvânia foi multado em quase US$ 7 mil por atrair um urso com uma trilha de pão doce para depois matá-lo.

Charles Olsen, de 39 anos, atraiu o animal de grande porte para a mira de sua arma por meios ilegais e abriu fogo, disse a polícia.

A comissão de controle de caça tomou conhecimento da presença de Olsen quando o caminhão dele, carregado com as guloseimas, foi visto por um de seus agentes em uma estrada, uma semana antes da temporada dos ursos.

A comissão conseguiu identificá-lo através da placa do veículo.

"Como estávamos muito perto da temporada dos ursos, ver aquela pessoa passar de carro com uma quantidade extraordinária de doces foi como ver um indivíduo caminhando ao longo de uma fila de carros parados e, no caminho, puxando a maçaneta da porta dos carros para ver se estão abertos", disse o agente da comissão de controle de caça, Cory Bentzoni.

Olsen foi preso em novembro passado quando tentou registrar a caça do urso preto, que pesava cerca de 320 quilos, disse o jornal americano Pittsburgh Post-Gazette.

Se o urso tivesse sido caçado dentro das normas permitidas, este seria o maior troféu obtido por um caçador nos três dias em que se permite a caça de ursos no Estado, de acordo com o jornal.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.